Россия готова допустить МАГАТЭ на ядерные объекты в Севастополе

Представитель российской делегации Александр Шевченко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за 2022 год в среду, 9 ноября, заявил, что Россия готова по запросу предоставить доступ специалистов агентства к ядерным объектам в Севастополе, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Шевченко сказал: «Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года. Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным. Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ. Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ. Эти установки не имеют никакого отношения к применению гарантий на Украине».

Отметим, что гарантии МАГАТЭ – это комплекс мер, применяющийся агентством, чтобы удостовериться, что ядерные установки используются по назначению, а ядерный материал применяется в мирных целях.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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