Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно)

Президент России Владимир Путин поздно вечером в среду, 9 ноября, подписал указа о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно).

В указ главы государства, опубликованном на интернет-портале правовой информации, говорится: «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно».

Ранее сегодня сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсноской области. По информации властей региона, его водитель выжил.

Позже в СМИ появились сообщения, что виновником аварии стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Водитель Стремоусова в попытке избежать столкновения совершил маневр, но не справился с управлением.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принес свои соболезнования и заявил, что власти региона помогут семье Стремоусова.

У погибшего заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова осталось пятеро детей, в скором времени ожидается рождение шестого.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»