Боевики ВСУ возможно готовят штурм Запорожской АЭС

Зам.главы Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в среду, 9 ноября, заявил, что в последнее время в Запорожье прибыло дополнительно около 300 подготовленных в Великобритании боевиков ВСУ, возможно готовится нова попытка захвата Запорожской АЭС, – сообщает телеканал «Звезда».

В эфире телеканала Рогов сказал: «Я уже говорил, что было свыше 450 человек именно ССО – сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ, которые тренировались в районе Вольноандреевки. К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно, и они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате крупного технического объекта».

«Мы видим, как минимум, уже 700 человек, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции. Единственный способ обезопасить ЗАЭС – это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции», – заявил замгубернатора Запорожской области.

Рогов также добавил: «Буквально на днях пришло подтверждение, что им поступило порядка 500 управляемых снарядов для М777 и несколько сотен – для РСЗО HIMARS. Они очень точные, эти снаряды, поэтому у нас сейчас будет там «веселье».

Мелитополь, Иван Бабурин

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