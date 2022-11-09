Лондон передаст Киеву тысячу управляемых ракет для систем ПВО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду, 9 ноября, заявил, что Лондон дополнительно поставит киевскому режиму тысячу зенитных управляемых ракет, – сообщают СМИ

Глава британского минобороны, в частности, сказал: «В ответ на запрос Киева о помощи в расширении возможностей противовоздушной обороны предоставление еще сотен ракет класса «земля-воздух» продолжает нашу оборонительную поддержку Украины против российской агрессии. Это поможет Украине противостоять угрозе незаконного нанесения ударов по критической национальной инфраструктуре».

Напомним, что в понедельник, 7 ноября, министр обороны Украины Алексей Резник заявил о получении систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Aspide.

Лондон, Иван Бабурин

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