В одном из штатов США не приняли поправку в конституцию об отмене рабства

В США одновременно с выборами в Конгресс жители штатов Алабама, Вермонт, Орегон и Теннеси во вторник, 8 ноября, на референдумах голосовали за закрепление в конституциях своих штатов запрета уголовного наказания в виде рабства. В штате Луизиана эта поправка не набрала необходимого количества голосов, – сообщает в среду, 9 ноября, The New York Times.

Издание Nola из Луизина со ссылкой на предварительные данные голосования пишут, что после подсчета 99% голосов в штате «за» поправку об отмене рабства проголосовали 39%, «против» – 61% жителей штата.

«Отказ участников референдума в штате проголосовать за поправку не значит, что население выступает за сохранение рабства», – отмечает издание.

Сообщается, что поправку «об отмене рабства» предложил демократ и член местной Палаты представителей Эдмонд Джордан.

Изначально парламентарий предложил исключить из конституции положение о рабстве и о «подневольном состоянии по принуждению», но позже Джордан изменил формулировку, чтобы принудительный труд мог и дальше использоваться в тюремных учреждениях. В результате возникла, по его словам, «большая путаница». Джордан призвал жителей Луизианы голосовать против поправки и пообещал разработать более «чистый вариант», по которому пройдет дополнительное голосование.

В других штатах, голосовавших по аналогичным поправкам, самый низкий уровень поддержки изменений отмечен в Орегоне, здесь после подсчета 60% голосов «за» поправку о запрете рабства в конституции штата проголосовали 54,4%, «против» – 45,6%.

В штате Вермонт после подсчета более 95% голосов «за отмену рабства» проголосовали 89,2% участников референдума, против – 10,8%. В Теннесси «за» поправку свои голоса отдали более 79% голосовавших. Жители Алабамы поддержали инициативу, в том числе конституционный запрет рабства, порядка 76% жителей штата.

Следует напомнить, что р абство в США фактически было отменено в 1865 году, когда была принята соответствующая поправка к Конституции страны, однако внесение соответствующих поправок в конституции отдельных штатов растянулось до наших дней.

Вашингтон, Иван Бабурин

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