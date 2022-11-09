Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 ноября, поздравил российских правоохранителей с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел (ранее – День российской милиции) и обозначил приоритеты их работы, – сообщили в пресс-службе Кремля.



В своем обращении по случаю праздника глава государства сказал: «Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жёсткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов – борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить Закону и народу России».

«Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия вашим родным и близким», – заявил президент России Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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