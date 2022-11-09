Байден заявил об отсутствии вмешательств в выборы, а Трамп назвали их победными для себя

Президент США Джо Байден во время пресс-подхода в Белом доме в среду, 9 ноября, заявил, что вмешательства в ход голосования на промежуточных выборах в конгресс США зафиксировано не было, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, без какого-то значительного вмешательства. Без какого-либо вмешательства вообще. Гигантская республиканская волна не накрыла США».

Президент США также заявил, что надеется на то, что в конгрессе сохранится двухпартийный консенсус по вопросу поддержки Украины.

«Администрация США надеется, что итоги промежуточных выборов в стране не скажутся на курсе в отношении России и Украины», – заявил Байден.

Также американский лидер подчеркнул, что пока результаты выборов говорят о разочарованности населением США положением дел в стране.

«Избиратели четко высказались по поводу своей обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности. Они послали ясный и очевидный сигнал о том, что хотят сохранить нашу демократию и защитить право выбора в этой стране. Они ясно дали понять, что все еще разочарованы. Я это понимаю. Для многих людей последние несколько лет действительно были трудными»,– сказал Байден.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов в американский конгресс большой победой для себя.

В своей социальной сети Truth Social. среду, 9 ноября, Трамп написал: «Хотя в определенной степени вчерашние выборы были в чем-то разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа – 219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?»

Вашингтон, Иван Бабурин

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