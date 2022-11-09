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Четверг, 10 ноября 2022, 01:55 мск

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Байден вновь заявил о намерении баллотироваться на следующий срок

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден во время публичного выступления в Белом доме в среду, 9 ноября, заявил, что независимо от исходов промежуточных выборов намерен выдвигаться на президентский пост в 2024 году, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о намерении избираться на следующий президентский срок, Байден сказал: «Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это».

«Я надеюсь, что у нас с Джилл (Байден) будет немного времени, чтобы вырваться на неделю отдохнуть между Днем благодарения и Рождеством. И я думаю, что в начале следующего года мы примем это решение. Но на данный момент я планирую сделать это», – ответил американский лидер на вопрос о том, когда он сможет объявить о своем выдвижении на еще один срок.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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