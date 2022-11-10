ЕС улучшит инфраструктуру для быстрой переброски войск на восток

Всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза нужно улучшить для быстрых перевозок военной техники и войск с запада на восток. Такое заявление сделал в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, систему мобильности ЕС необходимо адаптировать так, что войска стран-членов сотружества могли быстро разворачивать свои возможности. «Это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть – в основном с запада на восток», – сказал он (цитата по ТАСС), добавив что для этого нужно строить мосты, тоннели, автомобильные и железнодорожные дороги.

Боррель добавил, что Евросоюз подключит страны Балкан, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил. Эти проекты также подразумевают «укрепление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия», – уточнил он.

Ранее сегодня еврокомиссар по транспорту Адина Велеан заявила, что Еврокомиссия выделила 1,69 млрд евро на развитие собственной военно-транспортной инфраструктуры ЕС и упрощение осуществления оборонных перевозок по территории содружества. Программа рассчитана на реализацию до 2027 года.

В свою очередь, замглавы ЕК Маргрете Вестагер сообщила, что Еврокомиссия сегодня представит план действий по военной мобильности для решения проблемы ухудшения условий безопасности в свете конфликта на Украине и «повышения способности ЕС защищать своих граждан и инфраструктуру».

Брюссель, Наталья Петрова

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