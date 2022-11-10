Почти сто тысяч британских госслужащих выступили за проведение забастовки

Профсоюз работников государственных и коммерческих услуг (PCS) Великобритании в четверг, 10 ноября, заявил, что около 100 тысяч британских государственных служащих проголосовали за проведение забастовки с требованием повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, – сообщает телеканал Sky News.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится: «Мы достигли фантастического результата с внушительным положительным исходом голосования о проведении забастовок в определенных сферах деятельности в 86,2% в среднем. Профсоюз намерен начать согласовывать программу забастовки в пятницу 18 ноября, если от работодателей не поступят предложения о разрешении споров. Работники требуют повышения заработной платы на 10%, справедливых пенсий и гарантии занятости».

В свою очередь, Sky News сообщает, что голосование проводилось среди 150 тысяч членов профсоюза из 214 государственных ведомств, установленный законом порог явки в 50% был установлен в 126 департаментах.

«За проведение забастовки в проголосовали 100 тысяч членов профсоюза. Среди них сотрудники министерства внутренних дел, в том числе пограничной службы и паспортных столов, экзаменаторы по вождению из министерства транспорта, а также сотрудники центров занятости и ведомств по предоставлению льгот и пособий в министерстве труда и пенсий», – сообщает телеканал.

Напомним, что накануне профсоюз Королевского колледжа медсестер (RCN) объявил, что медсестры по всей Великобритании впервые выступили за проведение общенациональной забастовки с требованием повышения заработной платы из-за рекордной инфляции в стране,

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»