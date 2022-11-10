Украина стала 50-м членом АСЕАН

Статс-секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Кунг Пхоак в четверг, 10 ноября, заявил, что Украина присоединилась к Балийскому договору 1976 года О дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии – основополагающем документу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), – сообщает ТАСС.

Кунг Пхоак, в частности, сказал: «Украина стала 50-м участником Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА».

Документ, регулирующий отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, подписал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в присутствии министров иностранных дел стран АСЕАН.

Напомним, что в столице Камбоджи Пномпене с 8 по 13 ноября проходят 40-й и 41-й саммиты и конференции АСЕАН. Для участия в мероприятиях уже прибыли и ожидаются премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден.

Пномпень, Иван Бабурин

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