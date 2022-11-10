Глава Херсонской области пообещал «отстоять свою землю»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 10 ноября, заявил, что народ «все равно отстоит свою землю».

ЛДПР после посещения Херсонской области опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором Сальдо говорит: «Мы точно знаем, что то, что мы делаем, это правое дело. А правое дело подталкивает нас к решениям, которые дадут возможность в перспективе, в будущем воссоздать всю территорию Российской Федерации. И люди, которые здесь живут, они надеются на это, они верят в это. Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю».



Напомним, что накануне командующий в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил 9 ноября министру обороны Сергею Шойгу об отводе войск на левый берег реки Днепр.

Херсон, Иван Бабурин

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