Байден хочет обсудить с Си Цзиньпинем на саммите G20 исходящую от Китая угрозу миру в Тайваньском проливе

Представитель администрации США на телефонном спецбрифинге, посвященном встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в четверг, 10 ноября, заявил, что президент США Джо Байден планирует обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем во время переговоров на саммите Большой двадцатки на Бали деятельность Китая в Тайваньском проливе, Украину и КНДР, – сообщают СМИ.

Представитель Белого дома, в частности, сказала журналистам: «Президент намерен поднять тему деятельности КНР, угрожающей миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также давнюю обеспокоенность США по поводу нарушений прав человека, а также – обеспокоенность, которую США, их союзники и партнеры испытывают по поводу пагубной экономической практики Китая. Думаю, что они обсудят ряд региональных и глобальных проблем, в том числе действия России на Украине и недавние провокации КНДР».

«Президент рассчитывает обсудить вопросы, по которым две страны могут должны работать вместе, и предложит пути для продвижения этих усилий», – заявила представитель администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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