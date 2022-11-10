Нерадивых чиновников в ДНР уволят с «волчьим билетом»

Врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг, 10 ноября, заявил, что нерадивые чиновники в регионе, которые не слышат граждан, будут уволены с «волчьим билетом».

В своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Пушилин говорит: «Сейчас проведем анализ чиновников, управленцев разного уровня. Тем более, с учетом того, что у нас проходит кадровый конкурс «Лидеры возрождения» и у нас появляется определенный задел на замещение должностей. Поэтому в отношении тех нерадивых чиновников, которые не слышат граждан, которые отправляют их по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, будут приняты соответствующие кадровые решения – вплоть до увольнения с волчьим билетом».

Донецк, Иван Бабурин

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