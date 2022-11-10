Последними Херсон покинут полиция, экстренные, социальные службы и медики

Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Мороз в четверг, 10 ноября, заявил, что полиция, медицинские работники, а также экстренные и социальные службы Херсона будут эвакуированы из города, как только пройдет полная эвакуация и военные покинут город, – сообщает RT

В эфире RT Мороз сказал: «Остались экстренные службы, остались небольшие отряды полиции, которые продолжают смотреть за порядком в Херсоне. Также остались медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь, социальные работники, которые помогают. Понятно, что все эти люди будут эвакуированы вместе с военными, когда пройдет полная эвакуация и все военные покинут Херсон. На данный момент ситуация в городе спокойная».

Напомним, что накануне, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести российские войска на левый берег Днепра.

Херсон, Иван Бабурин

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