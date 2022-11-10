США передадут киевскому режиму вооружение для усиления борьбы с беспилотниками

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге в четверг, 10 ноября, заявил, что новый пакет американской военной помощи для Украины будет включать системы противовоздушной обороны для повышения эффективности борьбы с беспилотниками, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности, что включает важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Переданная Киеву военная техника будет иметь критически важное значение в борьбе против беспилотников».

Вашингтон, Иван Бабурин

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