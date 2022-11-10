Пушилин: Павловка освобождена от неонацистской нечисти

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на церемонии награждения сотрудников МВД в четверг, 10 ноября, заявил, что населенный пункт Павловка освобожден и уже водружен флаг, – сообщают СМИ.

Выступая перед бойцами, Пушилин сказал: «Еще одно сегодня достижение – это освобождение населенного пункта Павловка. Уже сейчас можно сказать, она зачищена, освобождена от всей этой неонацистской нечисти. И флаг уже водружен. Это далось нам большой ценой».

Денис Пушилин поздравил военных с Днем сотрудника органов внутренних дел и наградил 37 бойцов медалью ДНР «За отвагу», а также знаками отличия «Георгиевский крест» республики второй и четвертой степени.

Донецк, Иван Бабурин

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