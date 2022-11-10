США в Арктике совершили «намеренную военную провокацию в адрес России»

Силы специальных операций США в Арктическом регионе Норвегии произвели «намеренно провокационный в адрес России» учебный сброс на парашюте с транспортного самолета С-130 ракеты большой дальности, – сообщает в четверг, 10 ноября, официальное издание Пентагона «Stars and Stripes».

Подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников в комментарии изданию заявил: «Это доставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными, но без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников».

Stars and Stripes пишет, что в Европе сброс ракеты осуществлялся впервые, чем было продемонстрирована программа Rapid Dragon, в рамках которой планируется использовать стандартные процедуры сброса для запуска крылатых ракет «воздух -земля». Для этого использовали норвежский полигон за полярным кругом. Ракета была сброшена на парашюте с самолета С-130, после чего она поразила цель.

«Дальность таких ракет составляет до 1 900 километров. Идея учений состоит в том, чтобы проверить возможности использования группировки даже в случае атаки на скопления сил, например, базу НАТО «Рамштайн», – говорится в публикации в официальном издании Пентагона.

Осло, Иван Бабурин

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