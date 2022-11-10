Пентагон обнародовал перечень вооружений для очередной передачи киевскому режиму

Министерство обороны США в четверг, 10 ноября, представило список очередной военной помощи США Украине на сумму $400 млн., о котором ранее сегодня заявлял советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, – сообщают СМИ.

Пакет военной помощи США Киеву включает в себя ракеты для систем ПВО HAWK; 4 зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger; боеприпасы для HIMARS; 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 10 тыс. 120-мм мин для минометов; 100 высокомобильных машин (HMMWV); 400 гранатометов; стрелковое оружие, оптика и более 20 млн. патронов к стрелковому оружию; механическая техника и защита от холода.

Кроме того, Пентагон передаст киевскому режиму подрывное оборудование для расчистки препятствий и защитное снаряжение для холодной погоды.

Отмечается, что с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине уже более $19,3 млрд. военной помощи.

Вашингтон, Иван Бабурин

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