В Госдепе считают, что Сергей Лавров окажется «в изоляции» на саммите Большой двадцатки

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для СМИ в четверг, 10 ноября, заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров окажется в изоляции на саммите G20 в Индонезии, а также, что глава госдепа Энтони Блинкен общения с ним тоже не планирует, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, есть ли в планах Блинкена встреча с Лавровым, Прайс сказал: «У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе».

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в изоляции в ходе недавней встречи министров иностранных дел «двадцатки» в Индонезии. Согласно открытым источникам, именно он будет представлять свою страну на саммите G20. Я подозреваю, что в этот раз он столкнется с чем-то, по меньшей мере, очень схожим», – добавил пресс-секретарь госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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