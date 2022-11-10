Буш собирается публично пообщаться с Зеленским онлайн

Управляющий директор института Джорджа Буша по глобальной политике Дэвид Крамер в четверг, 10 ноября, заявил, что экс-президент США Джордж Буш (мл) запланировал на следующей неделе первую онлайн дискуссию в открытом формате с президентом Украины Владимиром Зеленским, – сообщает телеканал CNN.

Телеканал, в частности, сообщает: «Бывший президент США Джордж Буш проведет публичную дискуссию с украинским президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины».

«Сам Джорд Буш будет находиться в Далласе. Это станет первой открытой встречей Буша и Зеленского, хотя они уже проводили закрытые переговоры ранее в этом году. Мероприятие пройдет на фоне вопросов о желании республиканской партии бывшего президента и дальше продолжать поддержку Украины», – отмечается в сообщении CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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