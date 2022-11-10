СМИ: Южнокорейские боеприпасы могут попасть на Украину через США

США намерены поставлять Украине артиллеристские снаряды, закупленные у Южной Кореи в результате «секретной сделки» между Вашингтоном и Сеулом, – сообщает в четверг, 10 ноября, издание The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на неназванных должностных лиц, знакомых с деталями сделки, пишет, что США закупят у Сеула порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, которые впоследствии будут переправлены на Украину, чего должно хватить, как минимум, на несколько недель интенсивных боевых действий.

«Поставка боеприпасов через США позволяет Южной Корее не нарушать взятого на себя обязательства не поставлять Киеву летальное вооружение. Эти поставки также помогут США избежать излишнего расходования вооружений из собственных арсеналов, которые в связи с оказываемой Украине многомиллиардной поддержки стремительно истощаются», – сообщает The Wall Street Journal со ссылкой еа информированные источники.

Следует напомнить, что в конце октября, на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин говорил, что Москве известно о планах Сеула поставлять оружие и боеприпасы Киеву.

Вашингтон, Иван Бабурин

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