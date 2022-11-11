Российские войска, отходя на левый берег Днепра, наносят огневое поражение по скоплениями украинских неонацистов

Министерство обороны РФ в пятницу, 11 ноября, заявило, что Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра.

В сообщении оборонного ведомства также говорится: «Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр. В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра».

«Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию», – сообщили в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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