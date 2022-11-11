В Польше украинцев хотят заставить письменно осуждать Бандеру* и ОУН*

Партия «Конфедерация короны польской» в пятницу 11, ноября, выступила с предложением ввести для украинских граждан «декларацию лояльности», – сообщает польское издание Kresy. Pl.

Комментируя партийную инициативу, пресс-секретарь «Конфедерации короны польской» Марта Чех заявила: «Мы не столько должны просить этой лояльности, сколько обязаны ее требовать».

В декларации гражданин Украины должен подписаться под тем, что он осведомлен о массовых преступлениях Украинской повстанческой армии (УПА)* в отношении гражданского населения Польши.

«Конфедерация короны польской» предлагает украинцам, пребывающим на территории Польши пописывать документ следующего содержания: «Я обязуюсь распространять знания о преступлениях бандеровцев в отношении гражданского населения после своего возвращения на Украину с целью укрепления польско-украинских отношений в духе дружбы и уважения».

Одновременно от украинцев потребуется нужно террористическую и нелегальную деятельность Организации украинских националистов (ОУН)*, – пишет польское издание.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Варшава, Иван Бабурин

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