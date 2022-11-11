Страны G20 готовят заявление против угроз и применения ядерного оружия

Страны Большой двадцатки по итогам саммита, который пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября планируют подписать заявление против применения или угроз применения ядерного оружия, – передает агентство Reuters

Агентство публикует проект заявления «Группы Двадцати», в готором, в том числе, говорится: «Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы», – говорится в тексте проекта заявления…Только неизменная приверженность соблюдению основанного на правилах мирового правопорядка и многосторонней системы может защитить мир и стабильность... для этого требуется защита принципов, закрепленных уставом ООН, и уважение суверенитета и территориальной целостности».

Подготавливаемое заявление для его принятия должны будут одобрить все члены G20, в том числе, – Россия, – сообщает Reuters.

Джакарта, Иван Бабурин

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