Лукашенко рассказал, какие компании будут национализированы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебскую область в пятницу, 11 ноября, заявил, что белорусские компании с капиталом недобросовестных иностранных инвесторов не подлежат продаже и будут национализированы, – сообщает агентство БелТА.

Говоря о развитии проекта компании в сфере строительства домов из дерева, Лукашенко его поддержал и пообещал рассмотреть вопрос финансовой поддержки, а также заявил: «К нам хотели литовцы заходить с этим проектом. Чтоб я близко не видел здесь больше ваших литовцев, финнов и прочих! Мы знаем, как они заходили, все побросали и выходили. Финны сбежали, а литовцы бегают и ищут, как не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано».

Следует напомнить, что в июле правительство Белоруссии определило компании с иностранным капиталом, владельцам которых запрещается продавать свои акции.

Минск, Иван Бабурин

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