Двум сотням американцев, в том числе родне Байдена, запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел России в пятницу, 11 ноября, сообщило, что Москва вводит запрет на въезд на территорию РФ для 200 граждан США.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится: «В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США. В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».



Следует отметить, что в стоп-лист МИД России внес сестру и двух братьев президента США Джо Байдена, а также пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того в «черный список» российского МИДа попали генералы, советники министерства обороны Украины, сенаторы, заместитель министра юстиции США, руководители оборонных предприятий.

Москва, Иван Бабурин

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