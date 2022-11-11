Шольц и Зеленский обсудили ситуацию «на поле боя» и «зерновую сделку»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге в пятницу, 11 ноября, заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Херсоне, продолжение «зерновой сделки» и ПВО, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, Хебештрайт, в частности, сказал: «Канцлер Шольц поговорил сегодня по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся с ним мнениями о военно-политической и гуманитарной ситуации на Украине в преддверии саммита G20. Они обсудили ситуацию в Херсоне и призвали к продлению «зерновой сделки» после 19 ноября. Канцлер подтвердил, что Германия продолжит поддержку Украину с текущими приоритетами в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны».

В свою очередь, Зеленский по итогам телефонного разговора с Шольцем написал у себя в микроболге в Твиттер: «На постоянной связи с канцлером Олафом Шольцем. Рассказал о ситуации на поле боя, в том числе о новых российских ударах. Поблагодарил Шольца за весомый вклад Германии в защиту украинского неба и границ. Поддержали продолжение «зерновой инициативы» и согласовали позиции в преддверии саммита G20».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»