Заблокированные в порту Роттердама российские удобрения отправились в одну стран Африки

Власти Нидерландов разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных из-за санкций в порту Роттердама, – сообщает агентство Reuters

Агентство со ссылкой на нидерландский МИД пишет, что нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от ООН. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

Напомним, что МИД России ранее сообщал, что удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, остаются заблокированными в портах Нидерландов, Эстонии и Бельгии, а большая их часть – 80%, – на складах в Латвии.

Амстердам, Иван Бабурин

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