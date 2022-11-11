Пашинян заявил о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 11 ноября, заявил, что его страна еще в 2007 году признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, – сообщают СМИ Армении.

В эфире Общественного телевидения Армении премьер республики сказал: «Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Нагорного Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого», – заявил Пашинян и добавил: «Нет такой страны, которая не признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и не надо питать иллюзий».

Премьер-министр Армении также сказал, что «в 2020 году выступил с заявлением Арцах (Нагорный Карабах, – прим. ред.) – это Армения и точка, поскольку исходил из декларации о независимости Армении, где прописано о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха. Потом, оказалось, никому это не было нужно. Меня обвиняли из-за этого заявления. Получается, что после принятия декларации нашей независимости мы сами работали против нее».

«В этой ситуации, если мы не хотим поставить перед катастрофой Армению и Нагорный Карабах, мы не должны и не сможем одни бороться против всего мира. Мы должны встать лицом к лицу с тем, что мы сделали сами, в результате иметь понятную, реализуемую программу, как мы решаем проблему. Сколько бы ни было больно и трудно, мы должны столкнуться с этой реальностью», – заявил лидер Армении.

Ереван, Иван Бабурин

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