Байден дал оценку переговорам с Си Цзиньпином на саммите G20

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам прошедших на полях саммита G20 в Индонезии переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в понедельник, 14 ноября, назвал их беседу «открытой и откровенной», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Байден сказал: «Мы только что провели открытую и откровенную беседу. Я довел до сведения китайского лидера, что США будут защищать интересы США. Мы будем энергично конкурировать, но я не ищу конфликта».

Кроме того американский лидер заявил, что считает маловероятным, что КНР предпримет попытку силой захватить Тайвань в ближайшее время.

«Я не считаю, что в ближайшее время будет предпринята попытка со стороны Китая вторгнуться в Тайвань. Я абсолютно уверен в том, что новая холодная война не должна произойти. Мы много раз встречались с Си Цзиньпином, и наши переговоры всегда были откровенными и прозрачными», – заявил Байден.

Денпасар, Иван Бабурин

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