Венгрия отказалась тренировать украинских боевиков

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 14 ноября, заявил, что Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских военных, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления, которое транслировалось в соцсетях, Сийярто сказал: «Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться. Финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу. Мы считаем, что если необходим мир, надо принимать решения, которые несут мир, а не эскалацию».

«Венгрия продолжает оказывать помощь Украине, однако только на двусторонней основе, не поддерживая инициативы общеевропейского кредита, поскольку общеевропейское будущее лежит не в направлении общего долга. Мы начали поддерживать Украину гораздо раньше, чем те в Европе, кто сейчас с гордостью выставляет себя лучшими друзьями Украины», – подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Следует отметить, что в понедельник, 14 ноября в Евросоюзе официально стартовала тренировочная миссия для украинских боевиков, которая предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих Украины. По предварительным заявлениям, на проведение двухгодичной «миссии», которая расположится в Польше и Германии, будет выделено 106,7 миллиона евро.

Будапешт, Иван Бабурин

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