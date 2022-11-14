Россия запретила въезд актеру-комику и внуку Бандеры*

Министерство иностранных дел России в понедельник, 14 октября, заявило, что в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Канады Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады, – говорится на сайте МИД РФ.

В списке из ста канадцев, которые вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе под номером 86 значится внук Степана Бандеры* – Стефан, а под номером 88 – популярный комедийный актер Джим Керри.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также сообщили, что в «стоп-лист» попали «высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

*Физлицо признано террористом в России

Москва, Иван Бабурин

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