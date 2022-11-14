Небензя: Инициатива западных стран по взиманию репараций с России в пользу Киева – ничтожна

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине в понедельник 14 ноября, назвал юридически ничтожным механизм по взиманию репараций с России, которой рассматривается в проекте резолюции по инициативе западных стран, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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