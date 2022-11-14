Боррель рассказал, сколько миллиардов евро потратил ЕС на вооружение Украины

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с главами МИД стран-членов ЕС в понедельник, 14 апреля, заявил, что сумма общей военной помощи Евросоюза Украине оценивается в 8 миллиардов евро.

Комментировал критику в СМИ о «слишком малых объемов» военной помощи Украине со стороны ЕС по сравнению с США, глава евродипломатии, в частности, сказал: «Я запросил своих военных сотрудников дать наиболее точную оценку общей суммы военной поддержки Украины со стороны ЕС. Я могу сказать, что как минимум было передано вооружений на 8 миллиардов евро, как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе».

Брюссель, Иван Бабурин

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