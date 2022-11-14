Боррель: Мы продолжим изолировать Россию

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с главами МИД стран-членов ЕС в понедельник, 14 апреля, заявил, что министры договорились продолжать пытаться «изолировать» Россию на международной арене,– Сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России – Ирана и Белоруссии».

Брюссель, Иван Бабурин

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