Генассамблея ООН проголосовала за назначение России репараций в пользу Украины

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну на Украине, а также о возмещении ущерба Киеву, – сообщают СМИ.

«За» резолюцию на заседании Генассамблеи, созванном по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины, проголосовали 94 страны, 14 высказались «против» и 73 воздержались.

Отметим, что проект резолюции, представленной на рассмотрение ГА ООН, «рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений. … понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Как отмечают СМИ, «резолюция предполагает назначение России репараций в пользу Украины, которая оценивает убытки от войны в 300 миллиардов долларов, т.е. сумму «замороженных» российских активов».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи сказал, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства России для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений.

«У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а, по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов. Им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения», – заявил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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