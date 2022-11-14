Вслед за Францией Великобритания выводит свои войска из Мали

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в палате общин парламента в понедельник, 14 ноября, заявил, что британский воинский контингент покинет Мали вслед за Францией.

В ходе своего выступления Хиппи сказал: «Я могу объявить, что британский контингент также выйдет из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) ранее, чем планировалось. Мы должны быть предельно ясны: ответственность за всё это лежит на Мали. Два переворота за три года подорвали международные усилия по продвижению мира. Великобритания не будет размещать свой контингент в стране, которая не хочет сотрудничать с Лондоном в вопросах достижения долгосрочной стабильности. При этом британское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о завершении антитеррористической операции «Бархан», проводимой в странах «Сахельской пятерки», в которую входят Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад.

Лондон, Иван Бабурин

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