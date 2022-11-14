Медведев: Проживем и без такой организации «объединенных наций»

Замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведей в понедельник, 14 ноября, заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция, согласно которой Россия должна возмещать ущерб киевскому режиму не что иное, как «основа для воровства англосаксами незаконно арестованных российских активов»

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Выводы:

1. Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов.

2. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО.

3. Иначе это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций»…

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»