Канада передаст Киеву разведоборудование

Министр обороны Канады Анита Ананд Канада в понедельник, 14 ноября, заявила, что ее страна в рамках очередного пакета военной помощи предоставит Украине разведывательное и коммуникационное оборудование, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава канадского минобороны написала: «Новый пакет помощи Киеву на сумму 500 млн. канадских долларов ($373,7 млн.) будет включать военное, разведывательное и коммуникационное оборудование, а также топливо и медикаменты».

Оттава, Иван Бабурин

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