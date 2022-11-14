Белоруссия усилила меры безопасности на украинской границе

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в понедельник, 14 ноября, заявил, что в 14 районах республики вблизи границы с Украиной усилены меры безопасности, – сообщает телеканал «Беларусь 1».

В эфире телеканала Кубраков сказал: «Президенту было доложено о принятых мерах по обеспечению безопасности наших граждан, которые проживают на границе с Украиной. Мы усилили меры безопасности как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. В упомянутых регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого. Появится несколько новых подразделений. Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса – по всей территории».

«В белорусских внутренних войсках появится несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам. Мы очень тщательно изучаем спецоперацию, которая происходит в Украине. Изучаем действия, как России, так и Украины. Мы прекрасно понимаем, что должны быть готовы, и стараемся перенимать опыт противодействия диверсионно-разведывательным группам», – заявил глава белорусского МВД.

Минск, Иван Бабурин

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