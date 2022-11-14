СМИ: США и Россия во время переговоров в Анкаре Украину не обсуждали

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встречался в понедельник, 14 ноября, в Анкаре с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным с целью передать сигнал о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Тема украинского кризиса не обсуждалась, – сообщает журнал Newsweek.

Издание со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома пишет: «Он (Уильям Бернс, – прим ред.) не проводит никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование конфликта на Украине. Он передает сигнал о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимает вопрос о несправедливо задержанных гражданах США».

«Мы предельно прозрачно заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией в том, что касается обсуждения вопросов управления рисками, особенно ядерными и в сфере стратегической стабильности», – уточнил представитель СНБ США в беседе с корреспондентом Newsweek.

Ранее сегодня телеканал NTV сообщил, что глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун рассказал, что при содействии Национальной разведывательной организации Турции в понедельник в Анкаре действительно состоялась встреча директора ЦРУ) США Бернса с директором СВР Нарышкиным, на которой обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе связанные с возможным применением ядерного оружия.

Вашингтон, Иван Бабурин

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