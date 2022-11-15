В ООН заявили о достоверной информации, связанной с пытками и казнями гражданского населения украинскими боевиками

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве по видеосвязи из Киева во вторник, 15 ноября, заявила, что миссия располагает заслуживающими доверия сообщениями о том, что украинские Вооруженные силы казнили людей, не участвующих в боях, без надлежащего судебного разбирательства. Получены также сведения о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Богнер сказала: «Поступили заслуживающие доверия сообщения о казнях без надлежащего судебного разбирательства, которые проводили украинские вооруженные силы. Это произошло ранее во время конфликта. Имелись видеозаписи этого, попавшие в публичную сферу. Украинские власти начали расследования этих сообщений. Однако мы не видели продвижения в этих расследованиях».

«Мониторинговая миссия располагает информацией о пытках в отношении российских военнопленных. Эти сведения были получены во время опросов ее сотрудниками 175 пленных в местах содержания под стражей. Мы задокументировали случаи пыток и плохого обращения, в основном в момент задержания, первого допроса или перемещения в транзитные лагеря и места содержания под стражей», – отметила глава миссии ООН.

Матильда Богнер также рассказала о том, что «военнопленные сообщили, что их били по лицу и телу руками и ногами непосредственно после пленения и во время допросов. Зафиксированы случаи применения электрошока. Многие пленные рассказывали о плохих и часто унижающих достоинство условиях во время их перемещения в транзитные лагеря и места содержания. Их сажали в грузовики и минивэны, часто голыми, со связанными за спиной руками».

Также глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине заявила об обеспокоенности тем, что Украина продолжает привлекать к ответственности членов аффилированных с Россией вооруженных групп из числа украинских граждан за их участие в этих группах.

«Мы напоминаем, что в международных конфликтах преследование комбатантов за простое участие в боевых действиях запрещено международным гуманитарным правом», – заявила руководитель миссии.

«Мы не задокументировали убийств, но нам известно о давлении (на свидетелей, – прим. ред) во время таких расследований», – сказала Богнер, но подчеркнула, что «миссия ООН отслеживает случаи преследования киевским режимом на территории под его контролем лиц, подозреваемых в «коллаборционизме».

Женева, Иван Бабурин

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