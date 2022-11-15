Руководство США опасается российских кибератак

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас во вторник, 15 ноября, заявил, что Соединенные Штаты опасаются кибератак из России в ответ на критику операции на Украине, – сообщают СМИ.

В обнародованных письменных показаниях Майоркаса перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности говорится: «Россия остается значительной угрозой для США, сетей, информации и критической инфраструктуры, поскольку совершенствует и использует изощренные средства кибершпионажа, влияния и атак. представляемые РФ киберугрозы возрастают в связи с международным давлением из-за специальной военной операции на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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