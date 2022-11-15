Эстония больше не будет голосовать в ООН против нарушения Израилем прав человека в секторе Газы

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник, 15 ноября, заявил, что его страна больше не будет голосовать за резолюции ООН, осуждающие Израиль за нарушения прав человека на Западном берегу, в секторе Газы и на Голанских высотах, – сообщает Эстонское агентство ERR.
Агентство пишет, что Рейнсалу сказал, что Эстония изменила свою позицию в отношении Израиля после голосования в ООН по очередному пакету антиизраильских резолюций.
Отвечая на вопрос, означает ли его заявление изменение позиции республики по вопросу осуждения нарушения Израилем прав человека на Западном берегу, в секторе Газы и на Голанских высотах, глава МИД Эстонии ответил: «Да. В принципе, я могу это подтвердить».
«Я считаю, что Эстония как член Европейского союза должна действовать в соответствии с совместно согласованной позицией ЕС, в том числе по некоторым резолюциям ООН. Такой же была наша точка зрения и в качестве члена Совета Безопасности ООН. Но если европейские страны придерживаются разных взглядов, то, выслушав все точки зрения, мы сформировали свое мнение, руководствуясь позицией Соединенных Штатов», – заявил глава эстонской дипломатии.
Таллинн, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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