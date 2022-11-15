Медведев: Решение ООН о репарациях Украине беззаконное – тушите свет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 15 ноября, назвал резолюцию ООН о репарациях Украине беззаконным решением, хоть «тушите свет. И его тушат».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора.

Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств.

Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России».



«P. S. В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день…», – отметил зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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