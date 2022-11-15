Кадыров выдвинул свои условия для переговоров с Украиной

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 15 ноября, назвал условия о переговорах, выдвинутые руководством киевского режима «смешными» и предложил свой вариант.

В своем Telegram-канале Кадыров говорит: «Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово «условия», а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом».

«У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее:

– Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими.

– Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы. Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского. Зато война прекратится. А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах», – заявляет глава Чеченской республики.

«И если вдруг случится невозможное и СВО закончится без соблюдения этих условий, то в Чеченской Республике найдутся добровольцы, в числе которых буду и я, которые заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови. Мы не собираемся жить с этим сатанизмом под боком», – подчеркнул глава Чечни и добавил: «Кстати, украинцы, задайте себе вопрос: почему натовцы почти всегда успешно покидают поле боя, а мобилизованные попадают в плен или погибают?»

Грозный, Иван Бабурин

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