В руководстве США заявили, что ядерный взрыв в Европе Америке не навредит

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности заявил, что возможный ядерный взрыв в Европе не будет иметь негативных последствий для здоровья граждан США, – сообщают СМИ.

В обнародованных письменных показаниях главы американского министерства внутренней безопасности США говорится: «Радиологические и ядерные угрозы родине остаются низкими. Хотя США выразили обеспокоенность тем, что Россия бряцает оружием, мы не ожидаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья на родине»

Как сообщает РИА Новости, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что высказывания Алехандро Майоркаса заслуживают рассмотрения на уровне Совета безопасности ООН.

«Его (Майоркаса, – прим.ред) оценки явно заслуживают объяснения и рассмотрения на уровне Совбеза ООН. Такие оценки могут говорить о том, что США не против, чтобы вдалеке от них были обмены ядерными ударами», – сказал Шхагошев и добавил, что «США так ничему и не научило многолетнее заигрывание с террористами, приведшее когда-то к трагедии 11 сентября. Дальше – больше, теперь ядерные игры».

Вашингтон, Иван Бабурин

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