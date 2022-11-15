В Пентагоне отреагировали на информацию о «российских ракетах, поразивших объект в Польше»

Пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал. Пэт Райдер во вторник, 15 ноября, заявил, что США знают о сообщениях прессы, где утверждается, что две российские ракеты поразили объект на территории Польши, – сообщает CNN.

Представитель Пентагона, в частности, сказал: «Соединенные Штаты осведомлены о сообщениях прессы, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили объект на территории Польши недалеко от границы с Украиной, но в настоящее время мы не располагаем информацией, подтверждающей эти сообщения. Не будем спекулировать без фактов».

«Повторяем, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Пока США ждут дополнительной информации. Когда дело доходит до силовой защиты, мы всегда очень серьезно относимся к безопасности наших военнослужащих, независимо от того, где они служат», – сказал Райдер.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник «в миссии одной из европейских стран в Брюсселе» пишет, что «реакция НАТО на инцидент будет зависеть от заявлений Польши о принадлежности упавших ракет, идет ли речь о российских ракетах или о ракетах украинских систем противовоздушной обороны».

Вашингтон, Иван Бабурин

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