Минобороны РФ: Заявления о якобы падении «российских» ракет в Польше – провокация

Министерство обороны России поздно вечером во вторник, 15 ноября, заявило, что сообщения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в районе Пшеводув на Востоке Польши является намеренной провокацией.

В сообщении минобороны России говорится: «Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».



«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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